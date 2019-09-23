Askerlik Yeri Sorgulama: e-devlet - asal.msb.gov.tr giriş

Milli Savunma Bakanlığı'nn Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA

ASAL.MSB.GOV.TR ASKERLİK SORGULAMA

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

"Esnafa bedelli askerlik ücretinde indirim yapılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafa, çırak ve kalfalarla birlikte meslek lisesi mezunlarına, bedelli askerlik için ödeyecekleri ücrette indirim yapılmalı. Bu sayede hem esnafımız zorlanmaz hem de mesleki eğitime yönelim artar." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerliğin kalıcı olmasının hem ekonomi hem de iş piyasası için olumlu etkileri bulunduğuna dikkati çekti.

Esnafa, çırak ve kalfalarla birlikte meslek lisesi mezunlarına, bedelli askerlik için ödeyecekleri ücrette indirim yapılmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu sayede hem esnafımız zorlanmaz hem de mesleki eğitime yönelim artar. Böylece esnaf ve sanatkarımız çırak bulmakta zorlanmaz, ekonomik kalkınmamız hızlanır. Hiçbir iş yeri 6 ay süreyle çırak ve kalfa almadan işini yürütemez."