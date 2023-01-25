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Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı! e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulanıyor

Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklandı. Askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanndı. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler heyecanla resmi açıklamayı bekliyorlar. İşte Şubat ayı celp yeri sorgulama ekranı...

15:11 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Askerlik yerleri

Askerlik yerleri

Şubat 2023 celbi askerlik yerleri açıklandı. Şubat celbinde silahaltına alınacak olan yükümlüler, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile celp yerleri belli oldu.

ŞUBAT AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı duyuru ile sonuçların ilan edildiğini belirtti. Askerlik yerlerini aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023

Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023

Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecekler.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecekler.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

#askerlik yeri
#celp yeri
#şubat celp sorgulama
#şubat askerlik yeri
1 saat önce
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Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı! e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulanıyor
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