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Askerlik yerleri
Şubat 2023 celbi askerlik yerleri açıklandı. Şubat celbinde silahaltına alınacak olan yükümlüler, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile celp yerleri belli oldu.
Askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı duyuru ile sonuçların ilan edildiğini belirtti. Askerlik yerlerini aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023
Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023
Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecekler.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecekler.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.