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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Ağustos askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri

Ağustos döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüstündeki yükümlüler sınıflandırma sonuçlarına odaklandı. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki; MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte askerlik yerleri e-Devlet sorgulama işlemleri.

11:17 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Askerlik yerleri
Askerlik yerleri

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte askerlik yerleri sorgulama bilgileri.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 22 Ağustos 2024

Er (2’nci Grup) 19 Eylül 2024

Er (3’üncü Grup) 17 Ekim 2024



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