Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 Ağustos askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte askerlik yerleri sorgulama bilgileri.