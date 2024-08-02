Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte askerlik yerleri sorgulama bilgileri.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.