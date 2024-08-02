Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte askerlik yerleri sorgulama bilgileri.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.
ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL OLACAK?
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 22 Ağustos 2024
Er (2’nci Grup) 19 Eylül 2024
Er (3’üncü Grup) 17 Ekim 2024