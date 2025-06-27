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Askerlik yerleri ve celp dönemleri: Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ve celp dönemleri: Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

11:1227/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Ağustos celp döneminde askere gitmeye hazırlanan yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanmasını dört gözle bekliyor. Celp tercihlerini 31 Mayıs’a kadar tamamlayan er, yedek subay ve astsubay adayları için Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihlerine ilişkin takvimi duyurdu. Şimdi ise gözler, e-Devlet üzerinden ilan edilecek olan askerlik yerlerinde.

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı celp ve sevk takvimi işlemeye devam ederken, Ağustos ayında silah altına alınacak yükümlülerin birliğe teslim süreci yaklaşıyor. 31 Mayıs’a kadar başvurularını tamamlayan er ve yedek subay adayları için sevk tarihleri açıklanırken, birlik yerlerinin duyurulacağı tarih de gündemdeki yerini aldı.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos 2025 celp döneminde silahaltına alınacak adayların askerlik yerleri 30 Temmuz günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yükümlülerin sevk tarihleri ise şöyle:

Yedek subay-Astsubay adayları ve 1. grup er 7 Ağustos

2. grup er 4 Eylül

3. grup er 2 Ekim

Bir sonraki celp dönemi de Kasım'da olacak. Kasım celbinde sevkler ise 6 Kasım, 4 Aralık ve 8 Ocak'ta olacak.

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sevk belgeleri 1'inci grupta yer alan yükümlüler tarafından sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı günden itibaren alınabilecek.

2 ve 3'üncü grupta yer alanlar ise sevk tarihinden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden sevk belgelerini temin edebilecekler.

2025 CELP DÖNEMLERİ

Bedelli askerlik celp dönemleri:

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

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