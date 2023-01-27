Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 Şubat, Mart ve Nisan ayı celp yerlerinin açıklamasının ardından askerlik görevini yapacak adaylar için askerlik yol parası gündeme geldi.askerlik yol parası nasıl alınır, ne zaman yatar?

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ücretler, hesaplara yatırılacak.

Askerlik yol ücreti, yükümlüler yola çıkmadan hesaplara aktarılmaktadır. Yani sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR?

Yol masrafı PTT'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunularak; kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafı alınabilir.

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Bedelli askerlik yol parası nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe merkezinden sevk edilen yerin bulunduğu merkezine kadar olan mesafeye göre hesaplanır. Askerlik yol parası hesaplanırken öncelikle belediyeler tarafından askerlik şubelerine yapılan otobüs yol ücretleri dikkate alınıyor. Bu noktada kilometre hesaplaması devreye giriyor. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli







