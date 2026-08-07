ASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026 Cuma: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara’da bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintilerin gün boyunca devam etmesi beklenirken Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerin su kesintisinden etkilendiği bildirildi.
Ankara'da bugün geniş bir alanı kapsayan su kesintileri yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintilerden özellikle Sincan ve Yenimahalle ilçelerine bağlı bazı mahalleler doğrudan etkileniyor. Gün boyunca devam edeceği belirtilen su aksamaları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almaları önem taşırken, ekiplerin arızaları gidermek ve su akışını yeniden sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 7.08.2026 00:35:00
Tamir Tarihi: 7.08.2026 12:00:00
Alcı Mahallesi Zübeyde Hanım Cadde içinde Ø160 mm çapındaki şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: Alıcı Mahallesi'nin bir kısmı
YENİMAHALLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 7.08.2026 08:30:00
Tamir Tarihi: 7.08.2026 13:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesinde İvedik Caddesi üzerinde Planlama daire Başkanlığının yapacağı çalışma nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Özevler Mahallesi ve Aşağı Yahyalar bir kısmı
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