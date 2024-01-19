Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e a ait uzay aracı Florida'dan fırlatıldı. Alper Gezeravcı'nın ilk sözü 'İstikbal Göklerdedir' oldu. Ayrıca bu görev ile Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldı. Peki, Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne zaman, saat kaçta ulaşacak?
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) planlandığı gibi fırlatıldı.
Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek?
Falcon 9'un Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından devreye giren Merlin uzay boşluğu motoru, kapsülün ISS'e ulaşmasında kapsüle güç sağlayacak.
İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan Dragon kapsülünün ABD yerel saatiyle Cumartesi sabahı 05.15 (TSİ 13.15) civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması hedefleniyor. Buna göre uzay yolcularının ISS'e ulaşmaları için yaklaşık 36 saatlik bir yolculuk süreleri olacak.
Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?
Alper Gezeravcı uzayda 13 deneye imza atacak. Uzay macerası, 2 Şubat tarihinde sona erecek.