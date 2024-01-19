Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e a ait uzay aracı Florida'dan fırlatıldı. Alper Gezeravcı'nın ilk sözü 'İstikbal Göklerdedir' oldu. Ayrıca bu görev ile Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldı. Peki, Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne zaman, saat kaçta ulaşacak?