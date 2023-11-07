Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muvazzaf astsubay adayı temini için başvuru tarihleri belli oldu. MSB'nin açıklamasına göre başvurular, 7-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Peki astsubay nasıl olunur, şartları ne, hangi sınavlara girilir? Astsubay alımı mülakatları nasıl yapılı? İşte detaylar.

Astsubay alımı başvuruları ne zaman?

TSK'nın astsubay alımı başvurusu için ilk duyuru MSB'den geldi. Yapılan açıklamada, "2023 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini” başvuruları 07-27 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi davet ediyoruz." İfadelerine yer verildi.

Astsubay alımları başvuru şartları neler, belli oldu mu?

TSK astsubay alımı başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Muvazzaf astsubay nedir, ne iş yapar, görevleri neler?

Muvazzaf astsubay, toplum düzenini sağlamaya çalışmaktadır. Güvenliği bozacak durumlara karşı mücadele etmekte ve tedbir almaktadır. Savaş durumları meydana geldiğinde ise orduya katılıp ordu emrinde çalışmakla mükellef olan personeldir. Böylelikle ülkeye yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.

Muvazzaf astsubaylar, en az dört yıl süren yüksekokulları veya fakülteleri bitiren ve açıklanmış olan şartları karşılayan kadın ve erkeklerden seçilmektedir. Bu şartları yerine getiren herkes muvazzaf astsubay olmaya hak kazanabilir. Diğer yandan, muvazzaf astsubay olmak için açık kontenjan bulunması da gereklilikler arasında yer almaktadır.

Muvazzaf astsubay hizmet süresi ne kadar?

Muvazzaf astsubay olmak için temel eğitim süresi 52 haftayı geçememektedir. Muvazzaf astsubayların hizmet zorunluluğu ise 15 yıl olarak belirlenmiştir. Bu 15 yıl içerisinde muvazzaf astsubaylar kendilerine verilmiş olan görevleri yerine getirmekle mükelleftirler.

Astsubay nasıl olunur?

Zorlu sınavlar ve mülakatlardan geçen kişiler astsubay olunabilir. Başarılı olan kişiler TSK'ya bağlı Kara Hava Deniz Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparlar.

Söz konusu askeri kurumlardan hangisinde astsubay olunmak isteniyorsa, bu kurumların alım yaptığı tarihler ve dönemler takip edilerek, başvurular gerçekleştirilir. Eğer Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olunmak isteniyorsa bu kurumun sınavına girerek başarı elde etmek gerekmektedir.

Astsubay olmak için hangi şartlar aranıyor?

Astsubay olmak için eğitim durumu için gerekli şartlar sağlanmışsa diğer şartlara bakılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, istenen yaş sınırını aşmamı olmak, bu mesleği yapabilmek için herhangi bir sağlık sorunu olmaması, en az 2 veya 4 yıllık üniversite mezunu olmak, girilen üniversite sınavından yeterli başarıyı elde etmek ve askeri mülakattan başarı sağlamak, astsubay olma şartlarının başlıcalarıdır. Bunun yanı sıra astsubay olmak için bazı özel detaylar mevcuttur.

Astsubay olmak için gereken o şartlar:

*Vücutta belirgin bir yanık, kesik, çizik izi ya da dövme olmaması gerekiyor.

*4 senelik üniversite mezunlarının 28 yaş üstü olmaması gerekiyor.

*2 yıllık ön lisans mezunlarının ise 26 yaşını geçmemiş olmaları lazım

*Liseyi ya da dengi okulları bitirmiş olmak gerek.

*Diş yapınızda kusur olmamalı. Vücutta da aynı durum geçerli. Sağlam ve düzgün olmalı

*Türk Silahlı Kuvvetleri, astsubaylardan belli boy şartı istiyor.

*Erkeklerde bu 1.64 iken kadınlarda minimum 1.58'dir.

Astsubay olmak için hangi sınava girilir?

Astsubay olma şartlarını ele almamızın ardından astsubay olmak için hangi sınavlara girildiğini inceleyelim. 2 yıllık üniversite mezunu adaylar, astsubay alım ilanlarına gerçekleştirdikleri durumda 3 aşamalı sınavla karşılaşılar.

Sözlü Sınav

Yazılı Sınav

Fiziki Kabiliyet Sınavı

Eğer astsubay olmak istiyorsanız, kadın da erkek de olsanız bu 3 aşamalı sınavdan başarı ile geçmeniz gerekiyor. Sözlü sınavda size 50 soru yöneltilmektedir. Bu sorular Türkçe, Anayasa, Coğrafya, İnklap tarihi, Atatürkçülük ve Uluslararası Kurumlar ve anlaşmalar ile ilgilidir. Bu sınavdaki her 4 yanlışınz karşılığında 1 doğru yatınız yok sayılacaktır. Bu sınavdan en az 70 puan almak gerekmektedir.

Buradan da 70 puan aldıysanız, mülakat süreciniz başlamış oluyor. Bu da sizi adım adım astsubaylığa hazırlıyor.

Astsubay mülakatı nasıl yapılır?

Sınavlardan başarılıyla geçildiği taktirde adayların sağlık muayeneleri yapılır.

Burada bahsettiğimiz gibi yara bere kesik çizik durumların bakılmaktadır.

Öte yandan psikolojik muayene de gerçekleştirilir ve kişinin 'kişiliğine' bakılır.

Psikolojik mülakatı geçen kişi fiziki kabiliyet yeterlilik mülakatına girer.

Burada 1500 metre koşu yaptırılır, mekik ve şınav çekmeleri istenir. Bu testten genel olarak 40 puan barajı geçilmesi istenir.

Adaylar daha sonra sözlü mülakata yani son aşamaya geçer. Burada kendilerini ifade ediş şekilleri, genel kültürleri, bir insan olarak düşünceleri öğrenilir. Kişisel yetenekleri var mı bunlar anlatılır. Bu mesleği neden yapmak istedikleri yöneltilir. Sözlü mülakat için 70 puan almak gerekiyor.

Sözlü mülakattan aldığınız puanın yüzde 15'i, yazılı sınavın yüzde 70'i fiziki yeterliliğin de yüzde 15'i alınarak hesaplama yapılır ve başarı listesi belirlenir.

Eğer her şey yolundaysa astsubay adayı, meslek yüksekokullarında eğitim görür, bu 2 yıl sürer.

Başarılı olan adaylar 2 yılın ardından Astsubay çavuş rütbesiyle göreve başlar.



