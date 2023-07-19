İslam aleminde önemi ve fazileti büyük olan Muharrem ayı içerisinde aşure gününü de barındırmaktadır. Aşure gününde Müslümanlar, aşure yaparak akraba, komşu ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşma geleneğini sürdürürler. Aynı zamanda bu günde birçok kişi sevdiklerine ve yakınlarına mesaj göndererek aşura gününü tebrik ederek dualarını iletmektedir. Aşura günü en anlamlı, resimli, kısa ve özel mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI: RESİMLİ, ANLAMLI, KISA VE ÖZEL AŞURA GÜNÜ MESAJLARI

> Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

> Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma sembolü Aşure Günü tüm İslam alemine hayırlı olsun. Allah yaptığınız ibadetleri kabul etsin, Aşure Günü’nüz mübarek olsun.

> Farklılıkları bir araya getirerek eşsiz bir lezzetin ortaya çıktığı aşure bize ders almamız gereken birçok mesaj veriyor. Aşurenin verdiği birlik mesajını alabilmek duasıyla… Aşure gününüz mübarek olsun.

> Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun...

> Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

> Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

> Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve’l-Terhib 2/116)

> Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

> Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

> Yüce Allah birçok duayı Aşure Günü kabul etmişti. Bu mübarek günde ellerin semaya açılması dileğiyle. >Dualarınız kabul Aşure Günü’nüz mübarek olsun..

> "Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

> Her aydan da üç gün oruç tutmak sünnet olduğu için, kişi bu aşure gününü de vesile ederek üç gün oruç tutarsa çok efdaldir. Aşure gününüz hayırlar getirsin…

> Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

> Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.

> Şehitlerin serçeşmesi, Enbiyanın bağrı başı, Evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir." Aşure günü kutlu olsun. Allah birliğimizi daim etsin

> Allahu Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

> Aşure günü kutlu olsun. Yapan, paylaşan ve dağıtan herkesin evi, yuvası, işi-gücü bol hayırlı ve bereketli olsun

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Aşure günü yapılması gereken ibadetler, İslam dininde önemli bir yeri olan bu günü verimli geçirmek isteyen birçok Müsüman'ın gündeminde yer alıyor. Aşure günü duası ile birlikte bugün ne yapılması gerektiğini merak eden binlerde kişi, konuyla alakalı dini kaynakları araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre aşure gününde yapılması gereken ibadetler arasında oruç tutmak yer almaktadır. Ancak, aşure günü için tutulacak olan oruç, Muharrem ayının 10. günü degil, 10. gününü 11. gününe bağlayan gece niyet edilerek yapılabilmektedir. Dolayısıyla, aşure günü için oruç tutmak için 9 Eylül'ü 10 Eylül tarihine bağlayan gece niyet etmeniz gerekecektir.Zilhicce ayından sonra, hicrî yılın ilk ayı olan Muharrem ayı gelmektedir.

Hz. Peygamber, “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurarak bu ayı “Allah'ın ayı” şeklinde nitelemiştir. Muharrem'i değerli kılan diğer bir husus ise, içerisinde Aşure gününün bulunmasıdır. Peygamberimiz, “Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum.” diyerek Aşure orucu tutmaya teşvik etmiştir. Hatta Peygamberimiz zamanında çocukların bile bu ibadete alışmasını arzu eden anneler, onlarla birlikte oruç tutmuşlar, onlara yünden oyuncaklar yaparak açlıklarını unutturmaya çalışmışlardır. Aşure orucu, câhiliye döneminde de bilinen ve tutulan bir oruçtur.

Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde yahudilerin bu günde oruç tuttuklarını görmüş, sebebini sorduğunda yahudiler, “Bugün Musa ile İsrâiloğulları'nın Firavun'dan kurtuldukları gündür. Biz onu kutlamak için bu günde oruç tutuyoruz.” cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine Allah Resûlü; “Biz Musa'ya sizden daha yakınız.” buyurarak Aşure gününde oruç tutulmasını emretmiştir.







