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Hicri Yılbaşı ne demek, önemi nedir?

Hicri takvime göre Zilhicce ayının son günü olarak kabul edilen Hicri yılbaşı Muharrem ayının başlaması ile merak kazandı. 2023 yılı takvimine göre Hicri Yılbaşı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak edilecek. Hicri yılbaşı İslam inancına göre en önemli günler arasında yer almaktadır. Peki, Hicri Yılbaşı ne demek, Hicri Yılbaşı'nın önemi nedir? İşte detaylı bilgiler...

09:41 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hicri yılbaşı

Hicri yılbaşı

Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih, İslam aleminde Hicri takvimin de başlangıcı olarak kabul edilir. Hicri takvimin başlangıcı olarak bilinen Hicri yılbaşını büyük bir heyecanla karşılayan Müslümanlar, Hicri yılbaşında hangi dualar okunur ve neler yapılır merak ediyor. Hicri yılbaşı nedir, ne zamandır sizler için derledik.

HİCRİ YILBAŞI NE DEMEK?

Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye çıkışı, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Müslümanlar için bu tarih çok önemlidir.

HİCRÎ TAKVİM KAÇ AYDAN İBARETTİR?

Arapçada ay kelimesinin karşılığı "kamer" olduğu ve hicrî takvim de ayın hareketleri esas alınarak düzenlendiği için diğer

adı da kamerî takvimdir. Bir sene miladî takvimdeki gibi 12 aydan ibarettir. Ancak bir hicrî yıl, 354-355 günden ibaret

olduğu için güneş hareketlerine bağlı olan miladî seneye göre daha kısadır.

HİCRİ YILBAŞI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, Hicri yılbaşı başlığının altında şu ifadelere yer verilmiştir:

"Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.."

2023 HİCRİ YILBAŞI HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

Hicri takvime göre Muharrem ayı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kapsamda, 18 Temmuz Salı günü yılın son günü olurken güneş battıktan sonra yeni yıla girilmiş olacak.

HİCRİ TAKVİME GÖRE ÖNEMLİ GÜNLER

Hicri Yılbaşı: 19 Temmuz 2023 Çarşamba
Aşure Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma
Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı

HİCRİ YILBAŞI İBADETLERİ?

Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür. Senenin birinci gününde yani muharrem ayının birinci gününde gerekli dualar okunur. Müslümanlar için milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılık olmasının bir ifadesi; hakka, ilme, irfana, hakikate ve medeniyete yapılan bir yolculuktur.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olarak hicret, tarihte yepyeni bir sayfa açtı. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifi ile birlikte hicrî takvimin de başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul gördü. Hicri yılbaşında yapılacak en önemli ibadet Hicri Yılbaşı namazı kılmaktır.



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1 saat önce
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