Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı idrak ediliyor. Muharrem ayı orucu bu ay içerisinden yapılan ibadetler arasında yer alıyor. Ayrıca Muharrem ayı aşure ayı olarak da biliniyor. Muharrem’in 10. günü ise Aşure yapılarak komşulara ve çevreye dağıtılıyor. Peki, Muharrem ayı 1. ve 10. günü ne zaman 2023? Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?