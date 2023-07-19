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"Hicri Yılbaşınız Kutlu Olsun" Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı Tebrik Mesajları 2023

Muharem Ayı ve Hicri Yılbaşı kutlama sözleri bugün merak ediliyor. 2023 Hicri takvime göre yılbaşı olan Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak ediliyor. Aşure Günü'nün kutlandığı ay olarak da bilinen Muharrem ayı, İslam'ın beş büyük ayından biri olarak kabul edilir. Sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler Muharrem Ayı dualı, hadisli, ayetli, resimli Hicri Yılbaşı mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte 2023 resimli, dualı, hadisli, Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı tebrik mesajları...

09:09 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hicri Yılbaşı mesajları

Hicri Yılbaşı mesajları

Hicri Yılbaşı ve
mesajları 2023 resimli ve farklı seçeneklerle paylaşımlarda yer alıyor. Anlamlı, değişik, yeni, uzun ve kısa hicri yılbaşı mesajları vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz'da başladı. Bu vesileyle sevdikleriyle Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları ve sözleri paylaşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı.
mesajları Hicri yılbaşı ile Whatsapp, SMS ve Instagram üzerinden paylaşılacak.

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI TEBRİK MESAJLARI 2023

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar...

Yeni hicri yılınız kutlu olsun. Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva versin. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Tüm İslam aleminin hicri yeni yılı ve Muharrem-i şerif ayı mübarek olsun.

Hicri yeni yılımızın ümmete, kendimize, toplumumuza “Diriliş” olmasını Cenab-ı Hak’tan dilerim.


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