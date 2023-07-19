Hicri Yılbaşı mesajları
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI TEBRİK MESAJLARI 2023
Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…
Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.
Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…
Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.
Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.
Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar...
Yeni hicri yılınız kutlu olsun. Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva versin. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.
Tüm İslam aleminin hicri yeni yılı ve Muharrem-i şerif ayı mübarek olsun.
Hicri yeni yılımızın ümmete, kendimize, toplumumuza “Diriliş” olmasını Cenab-ı Hak’tan dilerim.