Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavlarının nasıl yapılacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla sınavların nasıl yapılacağı belli oldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman ve nasıl, online mı yapılacak?

ATA AÖF final sınavı ne zaman?

Dekan Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan Twitter hesabından yaptığı duyuruda; "Sevgili ATA AÖF öğrencileri, Çevrim içi yapılacak olan Yarıyıl Sonu (Final) sınavlarımız 20-26 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ATA AÖF final sınavları online mı yapılacak?

ATA AÖF resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu (final) ve Bütünleme sınavlarının çevrim içi (online) olacağı duyuruldu.

ATA AÖF geçme notu kaç?

Bir dersten geçme notu 35 puan olarak belirlenmiştir. Öğrenciler 35 puanın altında bir puan alırsa FF harfi alacak ve o dersten kalmış sayılacak. FF dersi olan bir öğrencinin o dersi tekrar alması gerekecek.

ATA AÖF harf notları karşılıkları nedir?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu üzerinden değerlendirilir. Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan bir öğrenci bu dersleri de geçmiş sayılır.