ATA AÖF

2023-2024 eğitim öğretim yılı harç ücretleri belirlendi. ATA AÖF öğrencileri açıköğretim sistemi ile aldıkları eğitim sürdürülebilmesi için Fakülte tarafından yapılan (merkezi sınav, ders materyalleri v.b.) harcamalara ait ilgili Cumhurbaşkanlığı kararınca alınan ücrettir. Fakülteye ilk kez 2022-2023 yılında kayıt yaptıracak olan ya da daha önce kayıt yaptırmış ve öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yenileyecek olan öğrenciler ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince (ücret muafiyeti olanlar hariç) Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Materyal Ücreti tutarını ödeyeceklerdir.