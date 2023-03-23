Kamu personel alımları vatandaşların takibinde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı Lisans mezunu adaylardan yapılacak. 2022 yılında yapılmış olan KPSS Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 40 yaşını doldurmamış olmak aranan şartlardan bazılarıdır. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı nedir? İşte detaylar haberimizde.