Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları
Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri
Merve Safa Kavakçı
ve
Süleyman Gökçe
görevden alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na
Mutlu Koç
'u atandı.
Türkiye Elektromekenik Sanayi A.Ş. genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına
İrfan Gültekin
ve
Mehmet Fatih Koşan
getirildi.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü
Orhan Aslantatar
görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü
Mehmet Şerif Ekinci
getirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na
Ahmet Aslan
atandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2 Bölge Müdürlüğü'ne 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 7. Bölge Müdürlüğü'nü de
Rifat Silov
getirildi.
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42 dakika önce