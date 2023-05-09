|
Özgün

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 6 Mayıs Pazar günü sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı. Öğretmenler, 1 Eylül'de mesaiye başlayacak.

09:15 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Öğretmen ataması

Öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında açıklandı. 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini yapan öğretmen adayları, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta tamamlanan öğretmen adaylarının, tercih sonuçları açıklandı.

45 bin öğretmen atama sonuçları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyuruldu. Atama sonuçları saat 12.00 itibarıyla görüntülenebiyor.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açıldı. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/202

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren


#öğretmen ataması
#45 bin öğretmen ataması
#meb
#sözleşmeli öğretmen
#öğretmen atama tercihleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.