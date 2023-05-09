Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında açıklandı. 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini yapan öğretmen adayları, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.