Öğretmen ataması
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında açıklandı. 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini yapan öğretmen adayları, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.
ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta tamamlanan öğretmen adaylarının, tercih sonuçları açıklandı.
45 bin öğretmen atama sonuçları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyuruldu. Atama sonuçları saat 12.00 itibarıyla görüntülenebiyor.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
45 bin öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açıldı. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.
Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.
ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/202
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren