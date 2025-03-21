Türkiye’deki bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitlerini artırmışı. Yaklaşan bayram öncesi vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak adına bankaların ATM'lerdeki para çekme limitlerini artıracağı öğrenildi. Bu düzenleme il, müşterilerin günlük nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamalarına olanak tanıyacak. Özellikle büyük tutarlarda nakit çeken kullanıcılar için bu düzenleme önemli bir kolaylık sağlayacak.

ATM’den para çekme limiti ne kadar?

Halihazırda bankalarda QR kodlu para çekimi limiti 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiklik göstermekte. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet’e yaptığı açıklamada, bankaların hem kartlı hem de QR kodlu para çekme işlemlerinde limitleri artırmayı planladığını belirtti.

ATM'den nakit çekim limiti ne kadar olacak?

Kurtuluş’a göre, yeni nakit çekim limitleri 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak. Kurtuluş, ATM işlemlerinde kart ve QR kod için ayrı limit tanımlamasının bulunmadığını, bu nedenle limit artışının her iki işlem türü için de geçerli olacağını söyledi.

Ayrıca banka şubelerinden yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir üst limit olmadığının da altını çizdi. Ahmet Kurtuluş, bayram öncesi nakit sıkıntısı yaşamamak için vatandaşlara, günlük ihtiyaçlarını birkaç güne bölerek temin etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Bu yöntemle ATM limitlerine takılmadan gerekli miktardaki nakdin sağlanabileceği ifade edildi.



