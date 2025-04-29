Kurban Bayramına az bir süre kaldı. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi nedenlerle ATM'lerden günlük para çekme limitlerinde bazı değişiklikler oldu. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde bankalar, müşterilerinin artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla bu limitleri yükseltmeye başladı. Peki ATM'lerde para çekme limiti kaç oldu? Hangi bankanın ATM'sinden ne kadar para çekiliyor? İşte detaylar.