Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşların nakit ihtiyacında artış yaşanıyor. Nakit para kullanan vatandaşların mağdur olmaması adına bankaların ATM'lerdeki para çekme limitlerini güncelleyeceği öğrenildi. Peki Hangi bankanın ATM'sinden ne kadar para çekiliyor? İşte detaylar.
Kurban Bayramına az bir süre kaldı. Bayram harcamaları, kurbanlık ve seyahat alımları gibi nedenlerle ATM'lerden günlük para çekme limitlerinde bazı değişiklikler oldu. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde bankalar, müşterilerinin artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla bu limitleri yükseltmeye başladı. Peki ATM'lerde para çekme limiti kaç oldu? Hangi bankanın ATM'sinden ne kadar para çekiliyor? İşte detaylar.
ATM’den para çekme limiti ne kadar?
Vakıfbank'tan ATM'den para çekme limitinde güncelleme geldi. Vakıfbank'ta ATM'den günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası da 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.
Hangi bankanın ATM'sinden ne kadar para çekiliyor?
- Vakıfbank 20 bin TL
- Türkiye İş Bankası 20 bin TL
- Yapı Kredi 10 bin TL
- Akbank 10 bin TL
- Denizbank 10 bin TL
- Ziraat Bankası 10 bin TL
- Halkbank 10 bin TL
- Garanti BBVA 10 bin TL
- ING Bank 10 bin TL
- Fibabanka 15 bin TL
- Enpara 10 bin TL