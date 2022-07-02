AUZEF bütünleme sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci AUZEF bütünleme (final) sınavı tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri açıklandı mı, AKSİS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AUZEF 2022 Bahar Dönemi bütünleme sınavına dair detaylar...
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgeleri henüz AKSİS otomasyon sistemi üzerinden erişime açılmadı. Sınav yerlerinin bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sınav yerleri açıklandıktan sonra, öğrenciler, ttps://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek
AUZEF SINAV YERİ GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLABİLİRSİNİZ
AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.