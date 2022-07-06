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AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açk ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından Haziran ayında düzenlenen final sınavları sonrası şimdi bütünleme/telafi sınavları yapılacak. 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın ardından AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak kazandı. Peki, AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SONUÇLARI: AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?
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AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavını gerçekleştirdi. Peki, AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz açıklama yapılmadı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavı 2 Temmuz ve 3 Temmuz’da yapıldı. AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 10 gün içerisinde açıklanmaktadır.

Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Üç ders sınavı başvuruları 12 Temmuz tarihinde başlayacak ve 14 Temmuz’da sona erecek. Başvurular http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecek.

Programındaki eğitimini tamamlamış, mezuniyet için tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur.

Zorunlu staj/uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez.

Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine dikkate alınmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı, 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Mezuniyete Üç Ders Sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.ed... adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyete üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır. Hükümlü/tutuklu öğrencilerin Mezuniyete Üç Ders Sınavları hakkında ayrıca duyuru/bilgilendirme yapılacaktır.

Sınav başvurusu, aksis.istanbul.edu.tr web adresinden yapılacaktır. Başvuru sistemi 12.07.2022 saat 11:00’den 14.07.2022 saat 17:00’a kadar aktif olacaktır.
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