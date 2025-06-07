AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeler ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler bu kez bütünleme sınavlarına çevrildi. AUZEF öğrencileri, finalde başarılı olamadıkları dersler için bütünleme takvimini merak ediyor. Peki, 2025 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
AUZEF finallerini tamamlayan öğrenciler şimdi sırada bütünlemeler var! 31 Mayıs – 1 Haziran’da düzenlenen final sınavlarının ardından, sonuçlar heyecanla beklenirken öğrenciler bütünleme sınavı tarihini sorgulamaya başladı. Telafi sınavına katılmak isteyen öğrenciler için kritik detaylar netleşiyor. AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte, başvurular ne zaman başlıyor?
AUZEF FİNAL (BİTİRME) SONUCU AÇIKLANDI MI?
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bitirme sınavlarının sonuçlarının 10 Haziran'dan itibaren açıklanması bekleniyor. Sonuçlar AKSİS sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
AUZEF BÜTÜNLEME NE ZAMAN?
2025 yılı AUZEF bütünleme sınavı ise 12-13 Temmuz tarihlerinde yine 3 oturum halinde uygulanacak.
Öğrenciler ardından mezuniyet üç ders sınavlarına 6 Eylül 2025 tarihinde katılacak.