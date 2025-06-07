AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeler ne zaman?

AUZEF finallerini tamamlayan öğrenciler şimdi sırada bütünlemeler var! 31 Mayıs – 1 Haziran’da düzenlenen final sınavlarının ardından, sonuçlar heyecanla beklenirken öğrenciler bütünleme sınavı tarihini sorgulamaya başladı. Telafi sınavına katılmak isteyen öğrenciler için kritik detaylar netleşiyor. AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte, başvurular ne zaman başlıyor?