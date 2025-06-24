AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ: AUZEF Bahar Dönemi bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF öğrencilerinin gündeminde yer alan bütünleme sınav tarihleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Temmuz ayında yapılması planlanan sınavların ertelendiği duyuruldu. Çakışan sınavlar nedeniyle AUZEF Bahar Dönemi bütünlemeleri ileri bir tarihe alındı. Peki sınavlar hangi gün yapılacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI EN ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi telafi sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Üniversitenin resmi duyurusuna göre, AUZEF sınav takviminde güncelleme yapıldı. Buna göre, bütünleme sınavları 19 ve 20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Öğrencilerimiz,

12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir." denildi.

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN: 22 HAZİRAN