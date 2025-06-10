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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

13:4510/06/2025, Salı
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AUZEF bütünleme sınavı
AUZEF bütünleme sınavı

2025 yılı AUZEF bütünleme sınavı ise 12-13 Temmuz tarihlerinde yine 3 oturum halinde uygulanacak. Peki İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi mezuniyet üç ders sınavları ne zaman uygulanacak? İşte detaylar.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavı sonuç duyurusu haftanın ilk gününde geldi. 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi gözler AUZEF bütünleme sınavı tarihinde.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

2025 yılı AUZEF bütünleme sınavı ise 12-13 Temmuz tarihlerinde yine 3 oturum halinde uygulanacak.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavları ne zaman?

Öğrenciler ardından mezuniyet üç ders sınavlarına 6 Eylül 2025 tarihinde katılacak.

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