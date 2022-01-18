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AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama! AKSİS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AUZEF yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınav yerleri hala açıklanamazken öğrenciler duyuru bekliyor ve "AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor. İşte konuya dair detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama! AKSİS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
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AUZEF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Bazı derslerin sınavlarında başarısız olan öğrenciler bütünleme - telafi sınavlarına katılım sağlayacak. AUZEF 2022 sınav giriş belgeleri yayınlandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri nasıl sorgulanır?

AUZEF SINAV GİRİL BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav giriş belgelerinin erişimine açıldığını yazılı açıklamayla duyurdu. Üniversitenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." denildi.

AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi paylaşıldı. Yıl içerisinde AUZEF bünyesinde yapılacak sınavlardan biri de bütünleme (telafi) sınavı. Bu yıl için belirlenen takvimine göre, AUZEF yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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