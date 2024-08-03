AUZEF bütünleme telafi sınavı için geri sayım sona erdi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 yılı AUZEF bütünleme sınavının ilk oturumu 3 Ağustos Cumartesi günü, ikinci oturumu ise 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki AUZEF bütünleme telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme/telafi sınavı 3-4 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sınavın 3. oturumu saat 15:00'de uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU SORULACAK?

Her ders için 20 soru sorulacak ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilecek.

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabiliyor.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltiyor. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmıyor. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİRER?

Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.

DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.

DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.

AUZEF TELAFİ /BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri genellikle akademik takvime bağlı olarak değişir. Ancak genellikle telafi sınav sonuçları, sınav tarihinden birkaç hafta sonra açıklanır.

2024 Bütünleme (telafi) sınav sonuçları hakkında en güncel ve doğru bilgiyi almak için AUZEF’in resmi web sitesini veya öğrenci portalını ziyaret edebilirsiniz.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Mezuniyet üç ders sınavı 14 Eylül günü uygulanacak.







