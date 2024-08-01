AUZEF bütünleme sınavı için geri sayım başlamış durumda. Vize ve final sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler için önemli bir fırsat olan bu sınav, öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına ve başarılarını artırmalarına imkan tanıyor. Peki; AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AKSİS 2024 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı.