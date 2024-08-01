İstanbul Üniversitesi AUZEF 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı 03 - 04 Ağustos 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde yapılacak. AUZEF sınav yerleri sorgulama işlemleri başladı. Telafi sınavlarına katılacak olanlar AUZEF sınav giriş belgesini AKSİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman öğrenilecek? AKSİS 2024 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı.
AUZEF bütünleme sınavı için geri sayım başlamış durumda. Vize ve final sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler için önemli bir fırsat olan bu sınav, öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına ve başarılarını artırmalarına imkan tanıyor. Peki; AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AKSİS 2024 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı.
AUZEF Bütünleme Sınavı Ne Zaman ve Saat Kaçta Yapılacak?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı, 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacaktır.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 14 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
AKSİS 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
AUZEF bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerin sınav giriş belgesi almaları gerekmektedir. Giriş belgesi alma işlemi genellikle AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
AUZEF Resmi İnternet Sitesi: Giriş belgesi alma işlemi için AUZEF'in resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Sitede yer alan "Bütünleme Sınavı Giriş Belgesi" veya benzeri bir başlık altında gerekli bilgileri girerek giriş belgenizi oluşturabilirsiniz.
Gerekli Bilgiler: Giriş belgesi oluştururken genellikle öğrenci numaranız, T.C. kimlik numaranız ve şifreniz gibi bilgiler istenecektir. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz önemlidir.
Giriş Belgesi Baskısı: Oluşturduğunuz giriş belgesini renkli olarak çıktı almanız ve sınav günü yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
AUZEF bütünleme harf notu nedir?
Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.
DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.
DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.