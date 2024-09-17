İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi duyuru paylaştı. AUZEF üç ders sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuç açıklanmas tarihi merak kazandı. 2024 AUZEF üç ders sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları nereden öğrenilecek?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden görüntüleniyor.