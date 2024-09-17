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AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF üç ders sınav sonucu sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin üç ders sınavı 14 Eylül 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 AUZEF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders sınavı sonuç açıklama ekranı...

11:17 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
AUZEF
AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi duyuru paylaştı. AUZEF üç ders sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuç açıklanmas tarihi merak kazandı. 2024 AUZEF üç ders sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları nereden öğrenilecek?

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden görüntüleniyor.

2024 AUZEF üç ders sınav sonucu sorgulama ekranı



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