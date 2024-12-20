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AUZEF sınav giriş belgesi duyuru: AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

AUZEF sınav giriş belgesi duyuru: AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

17:2320/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

"AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Güz Dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini almak için AUZEF öğrenci giriş ekranını kullanabilir. İşte sınav giriş belgesi için detaylar...

2024-2025 eğitim yılı AUZEF Güz Dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tarihleri yaklaşırken, sınav giriş belgeleri bugün erişime açıldı.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 28-29 Aralık 2024 tarihinde yapılacak .

SINAV DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

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AUZEF sınav giriş belgesi duyuru: AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?