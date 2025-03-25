AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025: AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF 2025 yılı bahar dönemi ara sınavının tarihi, genellikle üniversitenin yıllık takvimine göre belirleniyor. Ancak, şu an için net bir tarih açıklanmamışsa da, önceki yıllarda olduğu gibi ara sınavların genellikle bahar dönemi ortalarına yakın bir tarihte yapılması bekleniyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 yılı bahar dönemi sınav takvimi kapsamında, öğrenciler ara sınavlar için sınav yeri tercihlerini yaptı. Şimdi ise gözler, vize sınavı giriş belgeleri ve sınav tarihine çevrilmiş durumda. Genellikle sınav giriş belgeleri, sınavdan birkaç gün önce AUZEF'in öğrenci otomasyonu üzerinden yayımlanır.
AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Ünversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar üç oturumda uygulanıyor ve her ders için 30 dakika süre veriliyor.
Bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde, telafi sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Mezuniyet üç ders sınavı da 6 Eylül'de uygulanacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ
AUZEF'in ara sınavına dair giriş belgesi snavdan 10 gün önce kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden ilan ediliyor olacak.