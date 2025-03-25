AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025: AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 yılı bahar dönemi sınav takvimi kapsamında, öğrenciler ara sınavlar için sınav yeri tercihlerini yaptı. Şimdi ise gözler, vize sınavı giriş belgeleri ve sınav tarihine çevrilmiş durumda. Genellikle sınav giriş belgeleri, sınavdan birkaç gün önce AUZEF'in öğrenci otomasyonu üzerinden yayımlanır.