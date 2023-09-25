AUZEF
AUZEF tarafından yayınlanan akademik takvim ile AUZEF vize ve final sınavı tarihleri netlik kazandı. Öte yanda sınav merkezi tercihleri için de süreç başladı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman?
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2023?
Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
AUZEF SINAV MERKEZİ SEÇME NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercih işlemleri, 10 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak.
AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?
Sınavların uygulanış şekli henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.