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Av yasağı sona erdi 2022 balık sezonu başladı!

2022 balık av sezonu yasağı, gırgır ve trol av araçları ile avcılık (endüstriyel avcılık) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı sona erdi. Balıkçılarla birlikte gece denize açıldı ve sezonun ilk balıklarını denizden çıkardı. Balıkçı tekneleri 1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonu için bu gece ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacak ve sezona palamut avı ile başlayacaklar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Av yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? 2022 balık sezonu başladı mı?
Av yasağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden balık av sezonlarının kapanış ve açılış tarihlerine göre av yasağı bitti. 15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte denize açıldı. Sezonun ilk ağını denize atan balıkçılar, ilk derya kuzularını da denizden Bakan Kirişci’yle birlikte çıkardı.

DENİZLERDE AV YASAĞI BİTTİ Mİ?

15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte denize açıldı. Sezonun ilk ağını denize atan balıkçılar, ilk derya kuzularını da denizden Bakan Kirişci’yle birlikte çıkardı.

Denize açılmadan önce akşam saatlerinde 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni yapıldı. Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı’ndaki açılış programında bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları denize bırakıldı. Sonra Bakan Vahit Kirişci kendi elleriyle vatandaşlara balık dağıttı. Dağıtımın ardından Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi olan “İlker Yılmaz” adlı teknenin açılışı da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından birlikte gerçekleştirildi.

“Balıkçıların emeklerini karşılamak için bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz”

Sezonun ilk balıklarını avladıktan sonra konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Üretmek güzel bir şey. Burada üretimi görüyoruz. Bu tabiatın, kendi denizlerimizin bize sunmuş olduğu bir nimet. Balıkçı kardeşlerimiz de bu nimeti bizim sofralarımıza taşıyan insanlar. Gerçekten büyük bir emek ve çaba var. Bu emekleri zayi olmasın. Onların bu emeklerini karşılamak adına biz de bakanlık, genel müdürlük olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Biz balıkçılarımızın her daim yanlarında olduk. 2 bin 700 balıkçımızın dün itibarıyla 1.9 milyar lira gibi bir krediye muhatap oldular. Bundan ayrı olarak da merkez bankasının uyguladığı yüzde 13.5’lik politika faizini bire bir balıkçı kardeşlerimize işletme kredisinin o noktada desteklenmesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

En çok palamut avlamak istediklerini belirten balıkçı, “Sezonun ilk ağını attık. Palamut çıktı. İçinde çeşitli balıklar da var ama biz bu yıl palamuta çalışacağız. İnşallah çok olacak. Halk da gemici de fayadalanacak” dedi.

Yusuf Topal, “İnşallah güzel ve bereketli bir sanat olacak. En çok palamuta güveniyoruz. Peşinden çinekop daha sonra hamsi. Biraz heyecanlıyız. Karadeniz’e açılacağız. Beklentimiz çok” şeklinde konuştu.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Av yasağının biteceği Eylül ayı itibariyle balık sezonu başlamış olacak. Eylül ayında yağmur suyunu alan palamut irileşir ve bollaşır. Bu sayede en lezzetli haline ulaşır. İzmarit, istavrit, sardalya ve kılıcın tadı en güzel Eylül ayındadır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıç Eylül’de gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz balıklar.

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