Özgün Denizlerde av yasağı ne zaman bitecek? İşte 2022 balık sezonunun başlayacağı tarih
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Denizlerde av yasağı ne zaman bitecek? İşte 2022 balık sezonunun başlayacağı tarih!

2022 balık av sezonu yasağı, gırgır ve trol av araçları ile avcılık (endüstriyel avcılık) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağının ne zaman biteceği belli oldu. Balık av yasağı ne zaman bitecek, balık sezonu ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Av yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? 2022 balık sezonu ne zaman başlıyor?
Av yasağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden balık av sezonlarının kapanış ve açılış tarihlerine göre av yasağının biteceği tarih belli oldu.

DENİZLERDE AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Denizlerde 1 Eylül’de sona erecek olan avlanma yasağının kalkmasına kısa bir süre kala balıkçılar ağ ve teknelerinin bakımını sürdürüyor.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül’de sona erecek. Rize’de bulunan balıkçılar, yırtılmış ağlarını tamir ederek ve teknelerinin bakımını yaparak son hazırlıklarını yapıyor. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren balıkçı Sami Kara, "Hazılıklarımız çok iyi gidiyor. Bu yıl denizden umutluyuz. Nasip olursa yakında denize çıkacağız. Umutlarımız büyük. Bu yıl palamut ve çinokop çok gözüküyor. Hazırlıklarımızda ağımızın tamirini yapıyoruz. Ağ tamiri uzun sürdüğünden dolayı kalabalık çalışıyoruz. Bundan dolayı da erkenden başlıyoruz. Bizde sezon bitmiyor. 7 ay boyunca çalışıyoruz. Bizim için tatil yok. Çok olursa fiyatlar uygun olur diyorlar. Ucuz olsun ki halkımız balık yiyebilsin" dedi.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Av yasağının biteceği Eylül ayı itibariyle balık sezonu başlamış olacak. Eylül ayında yağmur suyunu alan palamut irileşir ve bollaşır. Bu sayede en lezzetli haline ulaşır. İzmarit, istavrit, sardalya ve kılıcın tadı en güzel Eylül ayındadır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıç Eylül’de gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz balıklar.
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