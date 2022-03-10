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İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor

1987 yılında İstanbul'da yağan ve yaklaşık bir ay boyunca hayatı olumsuz etkileyen kar fırtınası, bu kez 2022 yılında yaşanması bekleniyor. Aybar kar fırtınası olarak da bilinen söz konusu yağışın etkisi AVM'lerin kaçta kapanacağını akıllara getirdi. AVM'ler kaçta kapanacak? İstanbul'da AVM'ler açık mı? AVM kapanış saati kaç? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AVMler kaçta kapanacak? İstanbulda AVMler açık mı? AVM kapanış saati kaç?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Buna bağlı İstanbul'da okulların 10 Mart Perşembe gününden itibaren 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu duyuran İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin erken kapatılıp kapatılmayacağı konusunu vatandaşlarda merak uyandırdı. Peki, AVM'ler kaçta kapanacak? İstanbul'da AVM'ler açık mı? AVM kapanış saati kaç? İşte bütün detaylar.

AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AVMLER YARIN (11 MART) AÇIK MI?

AVM'ler 11 Mart'ta açık olacak. Konuyla ilgili yeni bir gelişmede haberler güncellenecektir.

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