Gündem İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı
İSTANBUL

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı

Türk Hava Yolları (THY), kışın olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara buzlanmayı önleyici "de-icing" işlemi yapıyor.

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Haber Merkezi AA
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı.

Türk Hava Yolları (THY), kışın olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara buzlanmayı önleyici "de-icing" işlemi yapıyor.

HAVALİMANLARINDA KARA KARŞI ÖNLEM

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi, kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alıyor.

Yolcuların uçuş emniyetini ve konforlu seyahatini öncelikli hedef edinen THY, zorlu hava koşullarında performansını korumak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler yapıyor.

BUZLANMAYA KARŞI ÇALIŞMA

Bu işlemlerin en önemlileri ise "de-icing" olarak biliniyor. "Uçağı buzlanma ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak" olarak ifade edilen işlemlerle uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, çözücü sıvı yardımıyla temizleniyor.

Yaklaşık 10 dakika süren işlemler, özellikle uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın giderilerek, uçuş emniyetini güvenli hale getirilme sürecini kapsıyor.

Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 36 olmak üzere toplam 127 uçağa "de-icing" işlemi uygulandığı öğrenildi.

İstanbul'dan kar görüntüleri
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İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
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Şehrin yüksek kesimlerinde cadde, sokak ve evlerin çatısı beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karlı havada yürümekte zorlandı.
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İşte İstanbul'dan kar manzaraları.
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İstanbul'da kar yağışı etkili oldu.
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Şehrin manzarası dron ile havadan görüntülendi.
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İstanbul'dan kar görüntüleri
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Aydos ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.

Meteorolojiden İstanbul ve 51 ile kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
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Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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Hava sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın, genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) olarak esmesi bekleniyor.
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Kuvvetli kar yağışı uyarısı<br><br>Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.<br><br>
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Çığ tehlikesi uyarısı<br><br>Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. <br>
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52 ile kodlu uyarı yapıldı<br><br>Adana, Ağrı, Artvin, Adıyaman, Antalya, Aydın, Ardahan, ​Balıkesir, Bingöl, Bilecik, Bitlis, ​Bursa, Bayburt, Batman, ​Çanakkale, ​Diyarbakır, Erzincan, Edirne, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, ​Hakkari, İzmir, Kars, Kayseri, ​Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Muş, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Tekirdağ, Trabzon, ​​Van, Karaman, Şırnak, Yalova'ya sarı kodlu, İstanbul için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. <br><br>Sarı Kodlu Uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.<br><br>Turuncu Kodlu Uyarı: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2<br>İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4<br>İzmir: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu 8
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Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 16<br>Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 13
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Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 4<br>Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 5
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Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2<br>Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Meteorolojiden İstanbul ve 51 ile kodlu uyarı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul'da bugün yoğun kar yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul için turuncu, 51 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava durumu ile ilgili detaylar haberimizde.


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