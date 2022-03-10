İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı.

Türk Hava Yolları (THY), kışın olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara buzlanmayı önleyici "de-icing" işlemi yapıyor.

HAVALİMANLARINDA KARA KARŞI ÖNLEM

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi, kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alıyor.

Yolcuların uçuş emniyetini ve konforlu seyahatini öncelikli hedef edinen THY, zorlu hava koşullarında performansını korumak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler yapıyor.

BUZLANMAYA KARŞI ÇALIŞMA

Bu işlemlerin en önemlileri ise "de-icing" olarak biliniyor. "Uçağı buzlanma ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak" olarak ifade edilen işlemlerle uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, çözücü sıvı yardımıyla temizleniyor.

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Yaklaşık 10 dakika süren işlemler, özellikle uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın giderilerek, uçuş emniyetini güvenli hale getirilme sürecini kapsıyor.

Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 36 olmak üzere toplam 127 uçağa "de-icing" işlemi uygulandığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 14 İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde cadde, sokak ve evlerin çatısı beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karlı havada yürümekte zorlandı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları. İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Şehrin manzarası dron ile havadan görüntülendi. İstanbul'dan kar görüntüleri İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Aydos ve çevresi dron ile havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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