İstanbul'da kar yağışı için bekleyiş başladı: Kaç gün sürecek?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 33 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri kar yağışlı, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde perşembe gününden itibaren ise il genelinde yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini, ve bu yağışların da hafta başına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

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Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

VALİ YERLİKAYA UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım." dedi.