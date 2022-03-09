Özgün İstanbulda kar yağışı için bekleyiş başladı Kaç gün sürecek?
ÖZGÜN HABERLER

İstanbul'da kar yağışı için bekleyiş başladı: Kaç gün sürecek?

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı için çeşitli hazırlıklar yapıldı. Bunlardan beri eğitime 4 gün ara verilmesi oldu. İstanbul'lular kar yağışının ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı mı? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte İstanbul hava durumu ve konuya ilişkin detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul kar yağışı başladı mı? İstanbulda kar yağışı ne kadar sürecek?
istanbul

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 33 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri kar yağışlı, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde perşembe gününden itibaren ise il genelinde yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini, ve bu yağışların da hafta başına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

  • VALİ YERLİKAYA UYARDI
  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım." dedi.

Yarın (10 Mart Perşembe) hangi illerde okullar tatil: Kar tatili olan iller
ÖZGÜN
Yarın (10 Mart Perşembe) hangi illerde okullar tatil: Kar tatili olan iller

Aybar kar fırtınası nedir: İstanbul'da Aybar kar fırtınası ne zaman yaşanacak?
ÖZGÜN
Aybar kar fırtınası nedir: İstanbul'da Aybar kar fırtınası ne zaman yaşanacak?
Tıp tarihine geçmişti

Tıp tarihine geçmişti

Domuzdan kalp nakli yapılan hastadan kötü haber.
Moral konseri

Moral konseri

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.
Filistin hassasiyetimizi anlattık

'Filistin hassasiyetimizi anlattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'dan yola çıktı.

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.