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AB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone faiz indirimine ilişkin kritik mesaj verdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmuştu. ECB İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, faiz indirimine ilişkin ipucu verdi. Banka faiz kararını 6 Haziran’da açıklayacak. Peki Avrupa Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?

10:23 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:23 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi ne zaman?
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi ne zaman?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu belirtildi. Peki Avrupa Merkez Bankası faizi indirecek mi, ne zaman faiz indirecek?

Avrupa Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?

Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, Haziran ayında faiz indirimi için doğru zamanın geldiğini söyledi. Cipollone Ekonomi Festivali etkinliğinde, "Bir sonraki AMB toplantısında faiz indirimine yönelik ilk hamleyi bekliyorum. Sonra tartışmamız gerekecek. Göreceğiz, verilere bağımlı olacağız. Son veriler bu yönde gidiyor ve para politikamızın kısıtlayıcı duruşunu azaltabileceğimize dair inancımızı güçlendiriyor" dedi.

AMB'nin Haziran ayında borçlanma maliyetlerini düşüreceği geniş çapta duyuruldu. Joachim Nagel ve Isabel Schnabel gibi şahin politika yapıcılar Temmuz ayında başka bir hamle istemediklerini söylese de çoğu yetkili bundan sonra ne olacağı konusunda sessiz kaldı.



#Avrupa Merkez Bankası
#faiz indirimi
#merkez bankası faiz kararı
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