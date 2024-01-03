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Avukat maaşları ne kadar oldu, kaç TL? | Ocak 2024 zammı ile avukat maaşı ne kadar yükseldi?

‘Avukat maaşları ne kadar oldu, kaç TL?’ sorusu gündemde TÜİK aralık ayı enflasyon verileri sonrasında yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam yapılması bekleniyor. Temmuz ayında 1/4 seviyesinde avukat net maaş ücreti 31.740 olmuştu. Peki, Ocak zammı ile avukat maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar.

11:34 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TÜİK aralık ayı enflasyon verilerinin ardından avukat maaşları belli oluyor.
TÜİK aralık ayı enflasyon verilerinin ardından avukat maaşları belli oluyor.

TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yüzde 64,77 olarak açıklanan enflasyon verisi sonrası zam oranın kaç olduğu merak ediliyor. Birçok meslek grubunun yeni maaşı merak edilirken Ocak 2024 avukat maaşları da araştırılan konular arasında. Bilindiği üzere 1/4 seviyesinde avukat maaşları 2023 yılında 20.131 TL olarak ödeniyordu. TEmmuz ayında yüzde 17.55 zam oranına göre 1/4 avukat maaşı 23.663 TL’ye çıkarıldı ve seyyanen zam ile 31.740 TL oldu. Peki, ocak 2024’te avukat maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.

AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU? OCAK 2024

Avukat maaşları Temmuz 2023’te yüzde 17.55 zam oranına göre 23.663 TL’ye çıkarılarak ve seyyanen zam ile 31.740 TL olmuştu.

Ocak 2024’te yüzde 49,25 zam ile bu rakam 47.106,26 TL’ye yükseldi. Emekli avukat maaşı ise 22.103,93 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 2,93, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 64,77 oldu.

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57

Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur zammı: Yüzde 49,25

AVUKAT MAAŞLARI TEMMUZ 2023

1/4 seviyesinde avukat maaşları 2023 yılında 20131 TL olarak ödeniyordu. Açıklanan verilere göre zam oranı yeniden hesaplandı. Buna göre yüzde 17.55 zam oranına göre 1/4 avukat maaşı 23663 oldu. Buna eklenecek seyyanen zam sonrası ise avukatların alacağı net maaş ücreti 31740 oldu.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

3 Ocak’ta belli olacak zam oranlarının ardından memurların en düşük maaşının 33 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.



#avukat
#memur zammı
#TÜİK
#aralık ayı enflasyon
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