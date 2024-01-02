Ocak 2024 Hemşire maaşı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi bekleniyordu. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisi sonrası netleşti. Temmuz ayında 39.660 TL olan hemşire maaşları da artmış oldu. Peki, Ocak 2024 zammı ile hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar.

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? OCAK 2024

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıkladı. Buna göre Ocak 2024'te hemşire maaşı 39.461,70 TL oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 2,93, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 64,77 oldu.

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57

Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur zammı: Yüzde 49,25

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

3 Ocak’ta belli olacak zam oranlarının ardından memurların en düşük maaşının 33 bin lira seviyesinde olması bekleniyor. 2024 yılının yeni memur maaşları ayın 15’inden sonra hesaplara aktarılacak.

HEMŞİRE NASIL OLUNUR?

Hemşire olabilmek için 4 yıllık lisans mezun olmak gerekir. Eğitimin yanı sıra bazı niteliklere sahip olan kişiler hemşire olabilirler. Hemşire hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında hasta bakımını üstlenirler. Hasta personelleriyle tüm gün beraber oldukları için iletişimleri güçlü olmalıdır.

Hastalar ile yakından ilgilendikleri için ihtiyaçlarına yönelik yaklaşım sergilemeleri gerekir. Hastanın acılarına karşı empati kurarak onlara anlayış göstermelidir. Profesyonel davranışları yönlendirecek bir etik değere sahip olmalıdır.

Problem çözme becerisi ile beraber her türlü görevi yerine getirmekten çekinmelidirler. Hemşireler soğukkanlı, sabırlı, şefkatli ve merhametli olmalıdır. Sağlık kuruluşları stresli yerler olduğu için her türlü stresle başa çıkmalıdırlar. Zihinsel ve fiziksel dayanıklılığa sahip olmalıdırlar.















