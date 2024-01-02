Evde bakım maaşı, engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir sosyal yardımdır. Evde bakım maaşının miktarı ne kadar olacağı da merak konusu. Engel oranı yüzde 40-69 arasında ve yüzde 70 ve üzeri ile 18 yaş altı engelli aylığı yardımı zammı belli oldu. Peki 2024 yılı itibarıyla, evde bakım maaşı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu? İşte engelli sosyal yardım ödemesi tutarları.