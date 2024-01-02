4 milyon kamu çalışanı gözünü TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisine çevirdi. 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 10.00’da açıklanan veri sonrası memur ve memur emeklisi maaş zammı belli olacak. Asgari ücrete %49 zam oranı yapılmasıyla birlikte gözler öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat, mühendis ve diğer meslek gruplarında çalışan memurlara çevrildi. Temmuz ayında yapılan zam ile 1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 39.872 TL'den, 54.959 TL'ye yükselmişti. Peki Ocak 2024’te doktor maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar.
DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU? OCAK 2024
Memur maaş zammı oranlarının kesinleşmesi için öncelikli olarak enflasyon rakamının belli olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacak ve memur maaş zammı oranları belli olacak.
DOKTOR MAAŞI TEMMUZ 2023’TE NE KADAR OLDU?
1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 39.872 liradan Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 54.959 lira oldu. Pratisyen doktor maaşı ise liradan 30.495 liraya yükseldi.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
3 Ocak’ta belli olacak zam oranlarının ardından memurların en düşük maaşının 33 bin lira seviyesinde olması bekleniyor. 2024 yılının yeni memur maaşları ayın 15’inden sonra hesaplara aktarılacak.