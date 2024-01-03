Ocak 2024 memur ve memur emeklisi zammı bugün belli oldu. TÜİK aralık ayı enflasyonu verileri bugün saat 10.00’da açıklandı. Buna göre birçok meslek grubunun zam oranı netleşti. Temmuz ayında polis maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile 29 bin 84 TL olmuştu. Peki, Ocak 2024 polis maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar.
POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 2,93, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 64,77 oldu.
6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57
Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57
Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
Memur zammı: Yüzde 49,25
POLİS MAAŞI TEMMUZ AYINDA KAÇ TL OLDU?
6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/8 derecesine polis memuru maaşı 29 bin 84 TL, 1/3 derecesine sahip başkomiser maaşı ise 32 bin 237 TL oldu.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
3 Ocak’ta belli olacak zam oranlarının ardından memurların en düşük maaşının 33 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.
2024 yılının yeni memur maaşları ayın 15’inden sonra hesaplara aktarılacak.