‘Vaiz maaşı ne kadar oldu?’ sorusu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisi kapsamında sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıkladı. Açıklanan enflasyon sonrası memur zam oranı da netleşti. Bununla birlikte imam, müezzin ve vaiz maaşları da belli oldu. Temmuz 2023'te yapılan zam ile vaiz maaşı 27 bin 564 TL olmuştu. Peki, Ocak 2024 zammı ile vaiz maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.