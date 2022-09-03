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Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu: İşte 2022 yeni avukatlık ücretleri Resmi Gazete kararı

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak. Peki avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu? İşte 2022 avukatlık yeni asgari ücret tarifesi vekalet, danışmanlık, dilekçe, ihbarname, miras, vasiyetname ücret listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar? 2022 2023 danışmanlık, dilekçe, ihbarname, miras, vasiyetname ücret sorgula
Avukatlık asgari ücret tarifesi 2022

Avukatlık asgari ücret tarifeleri 2022 belirlendi. Avukatlara hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Bu gelişme sonrasında Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu? Sorgulamaları hız kazandı. İşte 2022 Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi ve tüm detaylar.

2022 Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi ne kadar oldu?

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesinin onaylandığını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurmuştu. Avukatlık asgari ücret 2022 yeni tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için bin 200, takip eden her saat için 700 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 2 bin 500, izleyen her saat için bin 300 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde bin 900, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 2 bin 300, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 10 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Avukat vekalet ücreti
Avukat vekalet ücreti

Avukatlık vekalet ücreti ne kadar?

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 33 bin 300, duruşmalı işlerde 57 bin 600 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 2 bin 800, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 5 bin 500, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 17 bin 800 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 8 bin 400 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Tarifeyle, diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamada da yeni tarifede maktu ücretlere ilişkin önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 artış yapıldığı bildirildi.

Tarifede duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretlerinin, duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlendiği kaydedildi.

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