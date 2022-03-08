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Aybar kar fırtınası nedir: İstanbul'da Aybar kar fırtınası ne zaman yaşanacak?

Türkiye'ye 'Aybar Kar Fırtınası' geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava durumu uzmanlarından Mart ayı için kar yağışı uyarısı geldi. Uzmanlar, 1987'den sonra en şiddetli kar yağışlarından birinin gerçekleşme olasığının olduğunu ifade ediyor. Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından dillendirilen Aybar kar fırtınası uyarısında bulunuyor. Peki, Aybar kar fırtınası nedir, nasıl olur? İstanbul'da Aybar kar fırtınası ne zaman, nasıl yaşanacak? İşte gelmesi beklenen Aybar fırtınasına ilişkin bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aybar kar fırtınası nedir: İstanbulda Aybar kar fırtınası ne zaman yaşanacak?
aybar kar fırtınası

Sibirya'dan gelecek 'Aybar kar fırtınası' Megakent'i etkisi altına alacak. Yetkililer, son yılların en iddialı kar fırtınasının yaşanacağı uyarısında bulunurken, vatandaşların yolda mahsur kalmamaları için hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Peki, Aybar kar fırtınası ne zaman gelecek?

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının geniş bir alanda kar yağışlarına neden olması beklenmesinden dolayı gösterişli, heybetli, görkemli anlamına gelen 'Aybar' adı verildi. Aybar kar fırtınasının, İstanbul'a son 35 yılın en şiddetli kar yağışına neden olması bekleniyor.

AYBAR FIRTINASI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

'Aybar kar fırtınası', 9-14 Mart 2022 günleri arasında Megakent'i etkisi altına alacak.

İstanbul'da kar yağışı 10 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinden giriş yapacak. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlayacak, aralıklı olarak pazartesi sabahına kadar kar yağışı devam edecek.

Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülüyor. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu Yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.

Son hava durumu tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a beklenen yağışın 10 Mart 2022 Perşembe sabahı saat 06.00 civarlarında başlayacağını duyurdu. Orhan Şen'in kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"10-15 Mart arası günlerinde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek."

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