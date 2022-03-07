Yarın Hava Nasıl Olacak? 8 Mart İstanbul hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.

8 MART İSTANBUL HAVA DURUMU BİLGİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege zamanla Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu, Ardahan, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Van'ın güneyi, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimleri ile zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan Kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, AKOM'un verilerine ilişkin yeni bir uyarıda bulundu.

İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "AKOM verisine göre Çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız" ifadeleri kullanıldı.

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VALİ YERLİKAYA DA UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile İstanbul'daki kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Yerlikaya paylaşımında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine dikkat çekerek "9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli KAR yağışı beklenmektedir" dedi.

Yerlikaya paylaşımını "Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım" uyarısıyla sonlandırdı.