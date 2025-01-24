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Aybüke: Öğretmen oldum ben filmi konusu nedir? Aybüke öğretmen oldum ben oyuncuları kimler?

Aybüke: Öğretmen oldum ben filmi konusu nedir? Aybüke öğretmen oldum ben oyuncuları kimler?

18:2524/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Aybüke: Öğretmen oldum ben filmi konusu ve oyuncuları
Aybüke: Öğretmen oldum ben filmi konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Aybüke öğretmen oldum ben filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 2017'de hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yapılan filmin tüm detayları haberimizde. İşte Aybüke öğretmen oldum ben filmi konusu ve oyuncuları...

Bu akşam ekranlara gelecek olan Aybüke öğretmen oldum ben filmi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi TRT1'de saat 20.00'da yayınlanacak olan Aybüke öğretmen oldum ben filminin konusu ve oyuncu kadrosunu yazımızda sizler için paylaşıyoruz.


AYBÜKE ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?


Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, 9 Haziran 2017'de Batman Kozluk'ta terörist saldırısında şehit olan Aybüke Yalçın'ın yaşamını konu ediniyor. TRT'nin katkılarıyla hazırlanan yapım, genç öğretmenin hayat mücadelesini ve mesleğine olan sevgisini izleyiciye aktarıyor.

Tür: DramYönetmen: Murat Onbul

Yayin Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma - 20.00


AYBÜKE ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?


Senaryosu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur tarafından yazılan filmde, Aybüke rolünde Nihayet Şahin yer alıyor. Filmde ayrıca Caner Kurtaran, Zeynep Kankonde, Engin Hepileri gibi başarılı oyuncular rol alıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aybüke: Öğretmen oldum ben!' filminin galasına katılmıştı
ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Şenay Aybüke Yalçın (1994 - 2017), Kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen Türk öğretmen. 1994 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Bu dönemde Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldı. Sonrasında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.

Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sonrasında mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna adı verildi. Ailesi de kemanını buraya bağışladı.


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