Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. İşte 8 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA BARTIN'DA DEPREM!

8 Eylül 2023 Cuma günü gerçekleşen Bartın Ulus depremi yerin 3.53 km altında kaydedildi.

AFAD paylaşımına göre 3.9 büyüklüğündeki deprem saat 05.03'te meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

8 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor:







