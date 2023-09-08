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Bartın'da deprem oldu! İşte 8 Eylül Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Bartın deprem son dakika haberi: Günün ilk saatlerine sarsıntı ile uyanan bölge halkı son dakika deprem haberlerini araştırmaya başladı. Bartın Ulus merkez üssünde gerçekleşen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kaydedildi. Korkutan ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı yerin 3.53 kilometre derininde kaydedildi. İşte 8 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi...

10:20 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. İşte 8 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA BARTIN'DA DEPREM!

8 Eylül 2023 Cuma günü gerçekleşen Bartın Ulus depremi yerin 3.53 km altında kaydedildi.

AFAD paylaşımına göre 3.9 büyüklüğündeki deprem saat 05.03'te meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

8 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor:



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37 dakika önce
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