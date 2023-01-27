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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine hain saldırı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi. Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Türkiye olarak yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorduk. Saldırganla ilgili farklı bilgiler geliyor dedi kendileri. İlave tedbirler alıyoruz. Son zamanlarda Azerbaycan misyonlarına yönelik artmaya başladı. Son 2 yılda Azerbaycan misyonlarına 5 kere saldırı oldu. Radikal Ermeniler Azerbaycan misyonlarına saldırdı. İran'a da buradan çağrıda bulunuyoruz. Saldırganın yakalanması ve gerçeklerin ortaya çıkması yönünde" dedi.