Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi. Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı. Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi. Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı. Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Türkiye olarak yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorduk. Saldırganla ilgili farklı bilgiler geliyor dedi kendileri. İlave tedbirler alıyoruz. Son zamanlarda Azerbaycan misyonlarına yönelik artmaya başladı. Son 2 yılda Azerbaycan misyonlarına 5 kere saldırı oldu. Radikal Ermeniler Azerbaycan misyonlarına saldırdı. İran'a da buradan çağrıda bulunuyoruz. Saldırganın yakalanması ve gerçeklerin ortaya çıkması yönünde" dedi.