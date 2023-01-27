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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine alçak saldırı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi. Azerbaycan Büyükelçiliğine saldıran yakalandı mı, saldırıyı kim yaptı, üstlenen olundu mu?

10:42 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine hain saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine hain saldırı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi. Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

Azerbaycan büyükelçiliğine saldıran yakalandı mı?

  • Tahran Polis Komutanlığı: Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandı. Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.
  • Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi. Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı. Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

Türkiye'den alçak saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

Çavuşoğlu'ndan İran'a çağrı

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Türkiye olarak yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorduk. Saldırganla ilgili farklı bilgiler geliyor dedi kendileri. İlave tedbirler alıyoruz. Son zamanlarda Azerbaycan misyonlarına yönelik artmaya başladı. Son 2 yılda Azerbaycan misyonlarına 5 kere saldırı oldu. Radikal Ermeniler Azerbaycan misyonlarına saldırdı. İran'a da buradan çağrıda bulunuyoruz. Saldırganın yakalanması ve gerçeklerin ortaya çıkması yönünde" dedi.

#Azerbaycan
#Azerbaycan tahran büyükelçiliği
#Mevlüt Çavuşoğlu
26 dakika önce
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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine alçak saldırı
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