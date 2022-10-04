Özgün EYT bekleyenlere Bahçeliden müjde "Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak"
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EYT bekleyenlere Bahçeli’den müjde: "Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak"

EYT son dakika haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. TBMM, 3 aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla partilerin grup toplantıları da başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni dönem partisinin ilk grup toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT konusunda önemli mesajlar verdi. Bahçeli, “TBMM'de milletimizin beklentilerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'lilerdir. Ümit ediyorum ki yıl bitmeden bu adaletsizlik çözüme kavuşturulacaktır.” dedi. İşte Devlet Bahçeli’nin EYT konusundaki son dakika açıklamalarının detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeli EYT için ne dedi? EYT ne zaman çıkacak?
Bahçeli'den son dakika EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeniden açılmasıyla partisinin ilk grup toplantısını gerçekleştiriyor. Açıklamasında EYT bekleyenlere mesaj veren Bahçeli, "Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak" dedi.

Bahçeli EYT için ne dedi?

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

  1. Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti kapanacaktır. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır.
  2. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır.Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır.
  3. MHP olarak nasıl bir maziye sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. 20223 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımıza hız veriyoruz.
  4. TBMM'de milletimizin beklentilerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'lilerdir. Ümit ediyorum ki yıl bitmeden bu adaletsizlik çözüme kavuşturulacaktır.

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