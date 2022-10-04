EYT bekleyenlere Bahçeli’den müjde: "Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeniden açılmasıyla partisinin ilk grup toplantısını gerçekleştiriyor. Açıklamasında EYT bekleyenlere mesaj veren Bahçeli, "Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak" dedi.
Bahçeli EYT için ne dedi?
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
- Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti kapanacaktır. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır.
- Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır.Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır.
- MHP olarak nasıl bir maziye sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. 20223 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımıza hız veriyoruz.
- TBMM'de milletimizin beklentilerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'lilerdir. Ümit ediyorum ki yıl bitmeden bu adaletsizlik çözüme kavuşturulacaktır.