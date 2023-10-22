Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Tahammül sınırlarını aştı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1756'sı çocuk 4 bin 385 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail katliamı sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den flaş gazze çağrısı geldi.
Bahçeli Gazze için ne dedi?
İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Gazze’yi yüzü gülen çocukların şehri, kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır, muktedirdir" dedi.
Karamollaoğlu’ndan, Bahçeli'nin çağrısına destek
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bahçeli'nin bu çağrısına destek verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Temel Karamollaoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" ifadelerini kullandı.