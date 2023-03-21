Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni personel alımı yapıyor

Sağlık Bakanlığı personel alımları
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamda 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Fahrettin Koca, Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." dedi.