Bakan Koca: "Gaziantep'te ölü sayısı 504, yaralı sayısı 4809"

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'te yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve dünyanın bir çok noktasından kente gelip, çalışmalara destek veren ekipler, enkazlarda, bir can daha kurtarabilmek adına canla başla mücadele veriyor.

GAZİANTEP'TE SON DURUM: ÖLÜ SAYISI 504, YARALI SAYISI 4809

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki son durumu il il açıklamış ve “Hatay 1647 vefat, 6200 yaralı, Maraş 1243 vefat 5 bin yaralı, Antep 504 vefat 4809 yaralı, Şanlıurfa 127 vefat, 2551 yaralı, Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı, Adana 167 vefat, 3993 yaralı, Adıyaman 896 vefat 400 yaralı, Malatya 201 vefat 4900 yaralı, Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı, Kilis 22 vefat 518 yaralı, Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Ne yazık ki toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.” ifadelerini kullanmıştı.

Asrın felaketi" tarihi Antep evlerine de zarar verdi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkileyerek çok sayıda binada hasara neden oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turistik değerleri arasında yer alan tarihi Antep evleri de, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde zarar gördü.

GAZİANTEP'TE KAÇ BİNA YIKILDI VE HASAR GÖRDÜ?

Bu süreçleri de takip ediyoruz ve bu kapsamda Gaziantep özelinde 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Şu an itibarıyla enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Bu enkazlarda yaralı olarak 5 bin 942 vatandaşımızı kurtarmak suretiyle hastanelerimizde, sahra çadırlarımızda, hem İslahiye'deki hem Nurdağ'daki hastanelerimizde tedavi altına aldık." dedi.

10 İLDE DEPREMZEDELERİN KULLANACAĞI TESİSLER VE SPOR SALONLARI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan kendilerine ait tesisleri paylaştı. Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle:

- Hatay

Merkez Spor Salonu

TOKİ Spor Salonu

Merkez Cimnastik Spor Salonu

Kırıkhan Gençlik Merkezi

Reyhanlı Gençlik Merkezi

İskenderun Gençlik Merkezi

Altınözü Gençlik Merkezi

Bayat Spor Salonu

İskenderun Spor Salonu

Dörtyol Spor Salonu

Kırıkhan Spor Salonu

Reyhanlı Spor Salonu

Altınözü Spor Salonu

- Gaziantep

Şehit Kamil:

Olimpik Yüzme Havuzu

Gazikent Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Aktoprak Futbol Sahası

Şahinbey:

Şahinbey Spor Salonu

Kalyoncu Spor Salonu

Seyri Antep Gençlik Kampı

Islahiye:

Islahiye Gençlik Merkezi

Atatürk Stadı

Oğuzeli:

Oğuzeli Spor Salonu

Nizip:

Nizip Gençlik Merkezi

Nizip Stadı

Nizip Spor Salonu

Yavuzeli:

Yavuzeli Spor Salonu

Araban:

Araban Spor Salonu

Araban Gençlik Merkezi

- Şanlıurfa

Haliliye:

11 Nisan Kapalı Spor Salonu

İpekyol Gençlik Merkezi

Ahmet Yesevi Salonu

Hacer Ana Kız Yurdu

11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu

Bahçelievler Gençlik Merkezi

Harran Yurdu A Blok

Harran Yurdu B Blok

Şanlıurfa Yurdu

Birecik:

Birecik Spor Salonu

Karaköprü:

Karaköprü Gençlik Merkezi

Karaköprü Kapalı Spor Salonu

Eyyübiye:

Yenice Kapalı Spor Salonu

Akçakale:

Akçakale Spor Salonu

Akçakale Gençlik Merkezi

Harran:

Harran Spor Salonu

Ceylanpınar:

Ceylanpınar Spor Salonu

Ceylanpınar Gençlik Merkezi

Viranşehir:

Viranşehir Gençlik Merkezi

Siverek:

Siverek Spor Salonu

Siverek Gençlik Merkezi

Halfeti:

Halfeti Spor Salonu

Hilvan:

Hilvan Spor Salonu

Hilvan Gençlik Merkezi

Suruç:

Suruç Spor Salonu

Suruç Gençlik Merkezi

Bozova:

Bozova Gençlik Merkezi

- Kilis:

Kilis Kız Yurdu

Kilis Gençlik Merkezi

Yüzme Havuzu

Çok Amaçlı Salon

Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu

Bilali Habeşi Erkek Yurdu

Söğütlüdere Semt Sahası

7 Aralık Semt Sahası

- Adana

Sarıçam:

Kat'ül Amare Yurdu

Yeni Adana Stadyumu

Asım Savaş Spor Salonu

Çukurova Yurdu

Toroslar Yurdu

Yüreğir:

Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi

Serinevler Spor Salonu

Yüreğir Gençlik Merkezi

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi

TOHM Binası

Seyhan:

Nihat Geven Spor Salonu

Menderes Spor Salonu

Atatürk Yüzme Havuzu

Çukurova:

Adana Gençlik Merkezi

Çukurova Atletizm Pisti

Ceyhan:

Ceyhan Spor Salonu

Kozan:

Kozan Yurdu

- Diyarbakır

Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü

Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü

Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü

Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Köşkler Spor Kompleksi

Bağlar Gençlik Merkezi

Çınar Spor Salonu

Genç Ofis

Silvan Spor Salonu

Lice Spor Salonu

Ergani Spor Salonu

Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu

Çermik Spor Salonu

Yenişehir Sur Gençlik Merkezi

- Malatya

Yeşilyurt:

Merkez Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Beydağı Gençlik Merkezi

Battalgazi:

Fırat Gençlik Merkezi

Cimnastik Salonu

Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi

Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu

Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu

- Osmaniye:

Osmaniye Kız Yurdu

Kayıboyu Kız Yurdu

Karacaoğlan Erkek Yurdu

Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü

Osmaniye Gençlik Merkezi

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu

Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu

Osmaniye Olimpik Havuz

Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina

Kadirli Spor Salonu

Kadirli Gençlik Merkezi

Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

Bahçe Spor Salonu

OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı

Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

Osmaniye Bocce Spor Salonu

Kadirli Aslantaş Gençlik Kampı

- Adıyaman

Yenimahalle Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Besni İlçe Spor Salonu

Kahta İlçe Stadı

Atatürk Spor Salonu

Gazi Spor Salonu

Sincik Spor Salonu

Adıyaman Üniversitesi Genç Ofis

Adıyaman Atatürk Stadyumu Tribün Altı Antrenman Salonları

- Kahramanmaraş

Merkez Spor Salonu

Batıpark Spor Salonu

12 Şubat Stadı

Doğukent Futbol Sahası

Trap-Skeet Atış Poligonu

12 Şubat Çim Hokey Sahası

Elbistan Gençlik Merkezi

Elbistan Spor Salonu

Afşin Stadı

Türkoğlu Stadı

Andırın Spor Salonu