Bakan Koca: "Gaziantep'te ölü sayısı 504, yaralı sayısı 4809"

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Gaziantep deprem
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'te yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve dünyanın bir çok noktasından kente gelip, çalışmalara destek veren ekipler, enkazlarda, bir can daha kurtarabilmek adına canla başla mücadele veriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki son durumu il il açıklamış ve “Hatay 1647 vefat, 6200 yaralı, Maraş 1243 vefat 5 bin yaralı, Antep 504 vefat 4809 yaralı, Şanlıurfa 127 vefat, 2551 yaralı, Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı, Adana 167 vefat, 3993 yaralı, Adıyaman 896 vefat 400 yaralı, Malatya 201 vefat 4900 yaralı, Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı, Kilis 22 vefat 518 yaralı, Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Ne yazık ki toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.” ifadelerini kullanmıştı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkileyerek çok sayıda binada hasara neden oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turistik değerleri arasında yer alan tarihi Antep evleri de, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde zarar gördü.
Bu süreçleri de takip ediyoruz ve bu kapsamda Gaziantep özelinde 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Şu an itibarıyla enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Bu enkazlarda yaralı olarak 5 bin 942 vatandaşımızı kurtarmak suretiyle hastanelerimizde, sahra çadırlarımızda, hem İslahiye'deki hem Nurdağ'daki hastanelerimizde tedavi altına aldık." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan kendilerine ait tesisleri paylaştı. Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle:
- Hatay
Merkez Spor Salonu
TOKİ Spor Salonu
Merkez Cimnastik Spor Salonu
Kırıkhan Gençlik Merkezi
Reyhanlı Gençlik Merkezi
İskenderun Gençlik Merkezi
Altınözü Gençlik Merkezi
Bayat Spor Salonu
İskenderun Spor Salonu
Dörtyol Spor Salonu
Kırıkhan Spor Salonu
Reyhanlı Spor Salonu
Altınözü Spor Salonu
- Gaziantep
Şehit Kamil:
Olimpik Yüzme Havuzu
Gazikent Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Aktoprak Futbol Sahası
Şahinbey:
Şahinbey Spor Salonu
Kalyoncu Spor Salonu
Seyri Antep Gençlik Kampı
Islahiye:
Islahiye Gençlik Merkezi
Atatürk Stadı
Oğuzeli:
Oğuzeli Spor Salonu
Nizip:
Nizip Gençlik Merkezi
Nizip Stadı
Nizip Spor Salonu
Yavuzeli:
Yavuzeli Spor Salonu
Araban:
Araban Spor Salonu
Araban Gençlik Merkezi
- Şanlıurfa
Haliliye:
11 Nisan Kapalı Spor Salonu
İpekyol Gençlik Merkezi
Ahmet Yesevi Salonu
Hacer Ana Kız Yurdu
11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu
Bahçelievler Gençlik Merkezi
Harran Yurdu A Blok
Harran Yurdu B Blok
Şanlıurfa Yurdu
Birecik:
Birecik Spor Salonu
Karaköprü:
Karaköprü Gençlik Merkezi
Karaköprü Kapalı Spor Salonu
Eyyübiye:
Yenice Kapalı Spor Salonu
Akçakale:
Akçakale Spor Salonu
Akçakale Gençlik Merkezi
Harran:
Harran Spor Salonu
Ceylanpınar:
Ceylanpınar Spor Salonu
Ceylanpınar Gençlik Merkezi
Viranşehir:
Viranşehir Gençlik Merkezi
Siverek:
Siverek Spor Salonu
Siverek Gençlik Merkezi
Halfeti:
Halfeti Spor Salonu
Hilvan:
Hilvan Spor Salonu
Hilvan Gençlik Merkezi
Suruç:
Suruç Spor Salonu
Suruç Gençlik Merkezi
Bozova:
Bozova Gençlik Merkezi
- Kilis:
Kilis Kız Yurdu
Kilis Gençlik Merkezi
Yüzme Havuzu
Çok Amaçlı Salon
Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu
Bilali Habeşi Erkek Yurdu
Söğütlüdere Semt Sahası
7 Aralık Semt Sahası
- Adana
Sarıçam:
Kat'ül Amare Yurdu
Yeni Adana Stadyumu
Asım Savaş Spor Salonu
Çukurova Yurdu
Toroslar Yurdu
Yüreğir:
Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi
Serinevler Spor Salonu
Yüreğir Gençlik Merkezi
İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi
TOHM Binası
Seyhan:
Nihat Geven Spor Salonu
Menderes Spor Salonu
Atatürk Yüzme Havuzu
Çukurova:
Adana Gençlik Merkezi
Çukurova Atletizm Pisti
Ceyhan:
Ceyhan Spor Salonu
Kozan:
Kozan Yurdu
- Diyarbakır
Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü
Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü
Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü
Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
Diyarbakır Stadyumu
Köşkler Spor Kompleksi
Bağlar Gençlik Merkezi
Çınar Spor Salonu
Genç Ofis
Silvan Spor Salonu
Lice Spor Salonu
Ergani Spor Salonu
Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu
Çermik Spor Salonu
Yenişehir Sur Gençlik Merkezi
- Malatya
Yeşilyurt:
Merkez Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
Beydağı Gençlik Merkezi
Battalgazi:
Fırat Gençlik Merkezi
Cimnastik Salonu
Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi
Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu
İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu
Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu
- Osmaniye:
Osmaniye Kız Yurdu
Kayıboyu Kız Yurdu
Karacaoğlan Erkek Yurdu
Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü
Osmaniye Gençlik Merkezi
Osmaniye Tosyalı Spor Salonu
Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu
Osmaniye Olimpik Havuz
Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina
Kadirli Spor Salonu
Kadirli Gençlik Merkezi
Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi
Bahçe Spor Salonu
OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı
Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi
Osmaniye Bocce Spor Salonu
Kadirli Aslantaş Gençlik Kampı
- Adıyaman
Yenimahalle Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Besni İlçe Spor Salonu
Kahta İlçe Stadı
Atatürk Spor Salonu
Gazi Spor Salonu
Sincik Spor Salonu
Adıyaman Üniversitesi Genç Ofis
Adıyaman Atatürk Stadyumu Tribün Altı Antrenman Salonları
- Kahramanmaraş
Merkez Spor Salonu
Batıpark Spor Salonu
12 Şubat Stadı
Doğukent Futbol Sahası
Trap-Skeet Atış Poligonu
12 Şubat Çim Hokey Sahası
Elbistan Gençlik Merkezi
Elbistan Spor Salonu
Afşin Stadı
Türkoğlu Stadı
Andırın Spor Salonu
Ekinözü Stadı